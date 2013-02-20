Lufthansa meldet operativen Gewinn

Lufthansa konnte das Betriebsjahr 2012 mit einem operativen Ergebnis von 524 Millionen Euro abschliessen. Das Konzernergebnis erreicht inklusive Sondereffekte 990 Millionen Euro.

Die Lufthansa Group hat im Geschäftsjahr 2012 gemäß vorläufigem Konzernabschluss einen Umsatz in Höhe von 30,1 Milliarden Euro (Vorjahr 28,7 Milliarden Euro) erwirtschaftet. Das Nettokonzernergebnis stieg insbesondere aufgrund von Sondereffekten durch Beteiligungsverkäufe auf 990 Millionen Euro (Vorjahr 13 Millionen Euro). Der operative Gewinn belief sich auf 524 Millionen Euro (Vorjahr 820 Millionen Euro). Darin enthalten sind Restrukturierungskosten für das Konzernprogramm Score in Höhe von 160 Millionen Euro. Der Teilbetriebsübergang des Flugbetriebs der Austrian Airlines auf Tyrolean Airways wirkte sich mit einmalig 115 Millionen Euro positiv auf das operative Ergebnis aus.