Lufthansa mit operativem Gewinn

Der Lufthansa Konzern hat das Geschäftsjahr 2011 mit einem Umsatz von 28,7 Milliarden Euro (Vorjahr: 26,5 Milliarden Euro) abgeschlossen und einen operativen Gewinn von 820 Millionen Euro (Vorjahr: 1,0 Milliarden Euro) erwirtschaftet.

Das auf die Aktionäre entfallende Konzernergebnis betrug Minus 13 Millionen Euro (Vorjahr: Plus 1,1 Milliarden Euro). Es beinhaltet ein Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von Minus 285 Millionen Euro, das die laufenden Verluste und verkaufsbedingten Bewertungseffekte von British Midland Ltd. reflektiert. Die Vorjahreswerte wurden gemäß IFRS 5 an die Darstellung im Berichtsjahr angepasst. Trotz des negativen Konzernergebnisses und eines negativen Jahresergebnisses im HGB-Einzelabschluss der Deutschen Lufthansa AG schlägt der Vorstand, in Abweichung von der Dividendenpolitik, die Ausschüttung einer Dividende von 0,25 Euro pro Aktie vor. Damit sollen die Aktionäre in einem für das Finanzprofil vertretbaren Maße am operativen Erfolg des Geschäftsjahres beteiligt werden. Ad-Hoc Meldung Lufthansa