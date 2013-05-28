ANA nimmt Boeing 787 Dreamliner wieder in Betrieb

All Nippon Airways hat am Sonntag den Liniendienst mit ihren Boeing 787 Dreamliner wieder aufgenommen, der erste Linienflug nach dem Grounding fand von Sapporo nach Tokio Haneda statt.

An Bord des ersten Fluges befanden sich 220 Passagiere, der Flug verlief wie erwartet reibungslos. All Nippon Airways ist mit achtzehn Maschinen der grösste Boeing 787 Dreamliner Betreiber, vom Flugverbot waren bei ANA siebzehn Maschinen betroffen. Vor dem ersten Linienflug nach dem Grounding unternahm die Fluggesellschaft nach eigenen Angaben rund 170 Testflüge, die zeigten, dass die Maschinen nach den Modifikationen an dem Batteriesystem wieder vollständig betriebsbereit sind. ANA möchte ihre Boeing 787 Dreamliner Flotte am 1. Juni 2013 wieder vollständig im Linieneinsatz haben.