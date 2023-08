Boeing 787 Dreamliner zugelassen

Am Freitag, den 26. August 2011, hat die Boeing 787 Dreamliner das Lufttüchtigkeitszeugnis von der US Luftfahrtbehörde FAA und Europas Luftfahrtbehörde EASA erhalten.

Die Zulassungsdokumente wurden Boeing anlässlich einer kleinen Feier im Werk Everett übergeben. Beide Luftfahrtbehörden haben dem Muster die Lufttüchtigkeit zugesprochen. Boeing ist am 15. Dezember 2009 mit der Boeing 787 Dreamliner ins Flugtestprogramm gestiegen und konnte es Mitte August 2011 abschliessen. Am 26. September wird die erste Boeing 787 an All Nippon Airways ausgeliefert. Video: