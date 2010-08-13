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Indien an weitere Boeing C-17 interessiert

13.08.2010 RK
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Die indische Luftwaffe könnte mehr als die bisher 10 bestellten Boeing C-17 nachfragen, aus Verteidigungskreisen ist zu erfahren, dass Indien weitere sechs C-17 Globemaster kaufen möchte.

Die indische Luftwaffe setzte früher immer auf russische Militärtransporter, im Januar 2010 hat Indien das Interesse an zehn Boeing C-17 Transporter in den USA angemeldet, der amerikanische Kongress wurde im April angefragt, zehn C-17 Globemaster III an Indien zu liefern. Indien will nach neusten Angaben mit den C-17 Transportern ihre Ilyushin IL-76MD ablösen oder ergänzen, von diesen russischen Maschinen hat die indische Luftwaffe siebzehn im Betrieb. Indiens Luftwaffensprecher bestätigte das Interesse an sechs weiteren C-17 Transportern, entschieden sei jedoch noch nichts und weder der amerikanische Kongress noch Boeing wurden über eine mögliche Folgebestellung informiert.
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