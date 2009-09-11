Boeing liefert C-17 Globemaster an Qatar

Bei dieser Auslieferung handelt es sich bereits um das zweite Flugzeug dieses Typs für den Golfanrainer Qatar, der erste Transporter wurde im August ausgeliefert.

Der zweite C-17 Globemaster III für die Luftwaffe Qatars wurde in einem ähnlichen Anstrich gehalten wie die Maschinen der Nationalen Fluggesellschaft Qatar Airways. Qatar 02 ist als Militärflugzeug registriert, mit dem Anstrich soll unterstrichen werden, dass der Staat Qatar, wann immer nötig, das Flugzeug für humanitäre Zwecke zur Verfügung stellen wird. Die beiden Grosstransporter ermöglichen es dem Golfstaat seine Truppen rasch und effizient zu verschieben, zudem werden die Maschinen wie oben beschrieben, für humanitäre Hilfseinsätze zur Verfügung gestellt. Boeing konnte bis heute 206 C-17 Globemaster bauen.