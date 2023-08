Indien will Boeing C-17 Transporter kaufen

Die indische Luftwaffe setzte früher immer auf russische Militärtransporter, jetzt möchte Indien Boeing C-17 Globemaster beschaffen.

Im Januar 2010 hat Indien bereits das Interesse über zehn Boeing C-17 Transporter in den USA angemeldet, jetzt wurde der amerikanische Kongress über einen möglichen Verkauf von zehn C-17 Globemaster III an die indische Luftwaffe informiert. Der Auftrag könnte je nach Umfang der Nebenleistungen einen Marktwert von bis zu 5,8 Milliarden US Dollar erreichen. In diesem relativ hohen Preis müssen ganz viele Nebenkosten enthalten sein, der Hauptposten wäre neben den Flugzeugen sicherlich die After Sale Leistungen im Logistik und Wartungssupport, der über lange Jahre dauern müsste, um diese hohe Summe erreichen zu können. Der Kongress muss die Anfrage noch gutheissen, bevor die Maschinen an Indien ausgeliefert werden können und Indien muss noch festlegen, in welchem Umfang es sich bei den After Sale Verträgen an Boeing binden will.