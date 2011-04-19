Australien kauft Boeing C-17 Globemaster III

Das australische Verteidigungsministerium hat bei Boeing eine Absichtserklärung zum Kauf eines fünften Boeing C-17 Globemaster III Kampfzonentransporters unterzeichnet.

Die Royal Australian Air Force betreibt bereits vier Globemaster und wird mit dem fünften ihre Transportkapazität für humanitäre Unterstützungsoperationen und die Versorgung ihrer Truppen in Afghanistan deutlich erweitern. Australien benutzte ihre Globemaster Flotte unter anderem für den Transport von Hilfsgütern und Werkzeugen für die Versorgung der Katastrophenopfer in Japan. Nach dem Erdbeben und der Flutkatastrophe transportierten die australischen Globemaster mehr als 500 Tonnen Hilfsgüter nach Japan.