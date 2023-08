RAF kauft weiteren C-17A Globemaster III

Grossbritannien wird einen achten C-17A Globemaster III Militärtransporter kaufen, dies gab David Cameron am 8. Februar 2012 im britischen Unterhaus bekannt.

Den Wert dieser Beschaffung bezifferte der britische Premierminister mit 200 Millionen Pfund. Der Kauf werde möglich, da die Sparanstrengungen im Verteidigungsministerium langsam greifen würden und die zusätzlichen Mittel für den Kauf eines weiteren Globemaster III jetzt zur Verfügung stünden, so begründete Cameron den Kauf des achten C-17A Transporters. Die Maschine befindet sich bei Boeing bereits in der Endfertigung und soll bereits im Juli 2012 an die Royal Air Force ausgeliefert werden.