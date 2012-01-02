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Indien kauft C-17 Globemaster III Triebwerke

02.01.2012 RK
RAF_C17_Globemaster_400

Der US Triebwerkbauer Pratt & Whitney gab Ende Dezember 2011 den Kauf von vier F117-PW-100 Triebwerken durch Indien bekannt.

Anfangs Juni 2011 wurde in Indien der Kauf von zehn C-17 Globemaster III beschlossen, der Auftrag entspricht einem Marktwert von 4,1 Milliarden US Dollar. Indien will ihre alten IL-76 Transport Maschinen aus russischer Produktion mit den modernen C-17 ersetzen. Die Bestellung der ersten vier C-17 Triebwerke wurde durch Pratt & Whitney am 19. Dezember 2011 bekannt gegeben. Die F117-PW-100 werden im zweiten Quartal an Indien übergeben. Bei dem F117-PW-100 handelt es sich um ein verwandtes Triebwerk zum PW2037, das in der Boeing 757 eingesetzt wird.
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