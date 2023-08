Air Baltic wird 15

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Am 1. Oktober 1995 führte die Airline ihren ersten Flug durch.

Seitdem hat sie sich vom Betreiber einer Flotte mit zwei Flugzeugen zur größten Fluglinie des Baltikums entwickelt. Mit 34 Maschinen bedient Air Baltic vom Heimatflughafen und Drehkreuz Riga derzeit 80 Ziele in Europa, dem Nahen Osten und Russland/GUS. Für das laufende Jahr erwartet Air Baltic über 3 Millionen Passagiere.Air Baltic war ursprünglich als Business-Airline für das Baltikum gegründet worden. 2002 wurde die Fluggesellschaft restrukturiert, um eine niedrige Kostenstruktur und bezahlbare Punkt-zu-Punkt-Flüge zu gewährleisten. 2008 erfand Air Baltic ihr Geschäftsmodell abermals neu und konzentrierte sich auf Verbindungsflüge für Passagiere, die am Drehkreuz Riga zu 80 Destinationen in Europa, dem Nahen Osten und der GUS umsteigen.Bertolt Flick, Präsident und CEO von Air Baltic: „Während der letzten 15 Jahre hat sich viel geändert. Unsere Flotte ist von zwei auf 34 Flugzeuge gewachsen, unser Streckennetz hat sich von fünf auf fast hundert Routen erweitert. Die baltischen Staaten haben ein enormes Wachstum erlebt, aber auch eine nie zuvor dagewesene Rezession. Die Luftfahrt in unseren Heimatmärkten, Baltikum und Finnland, hat sich jedoch entwickelt und unsere Kunden profitieren davon. Wenn ich mir die alten Flugpläne, Preise und Geschäftsberichte anschaue, sehe ich, wie wenige Flüge wir noch vor ein paar Jahren angeboten und wie sich die Preise geändert haben.”Ihre Erfolge haben Air Baltic internationale Auszeichnungen eingebracht. Die Airline wurde bereits mit dem Titel „Airline des Jahres 2009/2010“ (Gold Award) von der European Regions Airline Association ausgezeichnet. Air Baltic ist zudem Gewinner des „Air Transport World Phoenix Award 2010” – einer internationalen Auszeichnung für erfolgreiche Restrukturierung, die in der Luftfahrt die gleiche Bedeutung hat wie der Oscar in der Filmbranche. Vergangene Woche wurde Air Baltic in die obersten Liga der Low Cost Carrier als Trendsetter aufgenommen und von der Jury der “Budgies World Low Cost Airline Awards” mit einem Award ausgezeichnet, der den Erfolg von Air Baltic als Hybrid Carrier würdigt. „Ich möchte unseren Kollegen und Kunden danken, die uns ermutigen, Air Baltic kontinuierlich weiterzuentwickeln und neu zu erfinden, um unseren Mitbewerbern voraus zu sein. Mein Dank gilt auch SAS, die den Grundstein für Air Baltic gelegt, die Fluglinie bis 2009 entwickelt und dabei für Qualität und hohen Standard gesorgt hat. Ich danke der lettischen Regierung, dem Mehrheitseigner von Air Baltic, für ihre Unterstützung in den letzten 15 Jahren und dem Internationalen Flughafen Riga, einem wichtigen Partner für uns an unserer Basis”, so Flick.

