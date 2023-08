Ghana kauft von Airbus Military zwei C-295

Airbus Military hat am 4. August 2011 bekannt gegeben, dass Ghana einen Kaufvertrag für zwei C-295 Transportflugzeuge unterzeichnet hat.

Die kleinen Militärtransporter werden ab 2012 an das Land in Zentralafrika ausgeliefert. Ghana will die strategischen Militärtransporter hauptsächlich für Truppenverschiebungen und Versorgungsflüge im eigenen Land verwenden. Von den Einsätzen der Maschinen sollen jedoch auch benachbarte Regionen profitieren können. Der bettelarme Staat Ghana lässt die Maschinen im Wert von 60 Millionen Euro durch die Deutsche Bank finanzieren. Airbus Military konnte von diesem zweimotorigen Turboprop Transporter bereits 85 Einheiten an 14 verschiedene Kunden verkaufen.