Oman kauft bei Airbus Military C295 Transporter

Oman hat sich zum Kauf von Militärtransportern von Airbus Military entschieden und fünf C295 Transporter und drei Küstenüberwachungsflugzeuge bestellt.

Der mittelschwere C295 Transporter wurde aus dem CASA CN-235M weiterentwickelt und kann eine Nutzlast von 9,7 Tonnen über eine Entfernung von 1.400 Kilometer transportieren. Der C295 wird durch zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turbopropeller Triebwerke angetrieben und kann für unterschiedlichste Transportaufgaben eingesetzt werden. Die Luftstreitkräfte Omans werden die Maschinen ab 2013 übernehmen können. Airbus Military hat damit Aufträge für 108 Exemplare des modernen Transporters eingesammelt, 85 Maschinen sind bereits im Einsatz.