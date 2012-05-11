A400M trifft A330 Multi Role Tanker Transport
11.05.2012 RK
Ein A400M von Airbus Military Transporter hat erste simulierte Luftbetankungskontakte zu einem Airbus Military A330 MRTT Tankfugzeug hergestellt.
Ein A400M von Airbus Military Transporter hat erste simulierte Luftbetankungskontakte zu einem Airbus Military A330 MRTT Tankflugzeug hergestellt.
Airbus Military hat bekanntgegeben, dass vor ein paar Tagen ein A400M mit einem A330 MRTT simulierte Tankkontakte getätigt hat. Bei diesen ersten Kontakten wurde noch kein Treibstoff zwischen den beiden Maschinen ausgetauscht, man spricht dabei von Trockenkontakten. Die Kontakte fanden über den Rumpftankstutzen am A400M und dem Tankschlauch am Heck des A330 MRTT statt.