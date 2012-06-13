Kamerun kauft Transporter von Airbus Military

Kamerun hat den Kauf eines CN235 Militärtransporters bei Airbus Military bekanntgegeben.

Die Maschine ist für die Luftwaffe Kameruns bestimmt und soll dort in Zukunft für humanitäre wie militärische Transportaufgaben benutzt werden. Mit dieser Neubestellung konnte Airbus Military bereits 276 CN235 verkaufen, 43 Betreiber haben sich für diesen Mittelschweren Transporter entschieden. Bei dem CN235 handelt es sich um ein militärisches Transportflugzeug, das flexibel von kürzesten und unbefestigten Pisten eingesetzt werden kann. Angetrieben wird die CN235 durch zwei 1.870 PS starke General Electric CT7-9C3 Triebwerke.