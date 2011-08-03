Airbus Military C212-400 geht an Vietnam

Airbus Military lieferte kürzlich den ersten C212-400 an die vietnamesische Polizei und Marinestreitkräfte.

Bei der C212-400 handelt es sich um ein kleineres Küstenüberwachungsflugzeug, Vietnam hat drei dieser Maschinen bestellt. Die zweite C212-400 wird noch im laufenden Jahr ausgeliefert und das dritte Flugzeug wird im nächsten Jahr an Vietnam übergeben. Vietnam wird die Maschinen hauptsächlich für die Küstenüberwachung benutzen. Airbus Military konnte von der C-212 bereits 477 Einheiten an 92 verschiedene Betreiber verkaufen.