Indonesien kauft C295 von Airbus Military

Der Kaufvertrag über neun C295 Militärtransporter für Indonesiens Luftwaffe wurde an der Singapore Airshow 2012 durch Airbus Military und PT Dirgantara Indonesia im Beisein des indonesischen Verteidigungsminister besiegelt.

Indonesien will die Transporter hauptsächlich für humanitäre Transporteinsätze in dem weitläufigen Inselland einsetzten. Laut Angaben von Airbus Military sollen die Maschinen zwischen 2012 und 2014 ausgeliefert werden. Airbus Military wird im Zusammenhang mit diesem Auftrag die Zusammenarbeit mit der indonesischen Flugzeugindustrie weiter ausbauen, Das Heck und hintere Rumpfbereiche der C295 sollen in Zukunft bei PT DI gefertigt werden, zudem wollen die beiden Unternehmen bei PT DI in Indonesien eine Endfertigungsstrasse für die CN295 einrichten. Indonesien hat bereits bei der Entwicklung des kleineren C235 Militärtransporters von CASA mitgearbeitet. Momentan stehen 85 C295 Militärtransporter bei 14 Betreibern im Einsatz.