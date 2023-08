Airbus Military liefert C-295M an Ghana

Airbus Military teilte am 18. November 2011 mit, dass der erste C-295M Militärtransporter an die Luftwaffe von Ghana übergeben wurde.

Ghana hat am 4. August 2011 den Kauf von zwei C-295M Transportflugzeugen bekannt gegeben. Die zweite Maschine wird laut Aussagen von Airbus Military anfangs 2012 an Ghanas Luftwaffe ausgeliefert. Die C-295M können für herkömmliche Truppentransporte und für den Einsatz von Fallschirmtruppen verwendet werden, Ghana wird den mittelschweren Transporter hauptsächlich für humanitäre Versorgungsaufgaben herbeiziehen. Airbus Military konnte bereits 85 C-295 an vierzehn Betreiber verkaufen.