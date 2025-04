Air Astana wird ausgezeichnet

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana wurde im Rahmen der Aircraft Interiors Expo 2025 in Hamburg mit einer Reihe renommierter Auszeichnungen für herausragenden Service an Bord prämiert.

Dazu gehören der Travel Plus Award, der Onboard Hospitality Award sowie der PAX International Readership Award, wobei die Fluggesellschaft in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet wurde.

Den Travel Plus Gold Award erhielt Air Astana für das Amenity-Kit in der Economy Class, die Bettwäsche-Kollektion und das Baby-Kit. Die Jury des Onboard Hospitality Awards verlieh Air Astana unter anderem Bestnoten für das Baby-Kit und die Amenity-Kits in der Economy Class. Auch bei den PAX Readership Awards konnte Air Astana in mehreren Bereichen überzeugen: Best Inflight Entertainment, Best Onboard Catering, Best Economy and Premium Economy Amenity Kits und Best Kids’ Kit.

„Wir freuen uns über diese prestigeträchtigen internationalen Auszeichnungen für unser Inflight-Produkt“, sagte Yelena Obukhova, Vice President of Inflight Services bei Air Astana. „Dabei gelingt es uns nicht nur, globale Standards zu erfüllen, sondern zugleich auch kasachische Gastfreundschaft zu vermitteln.“

Internationale Auszeichnungen im Bereich des Bordservices gelten als unabhängige Qualitätsmaßstäbe innerhalb der Luftfahrtindustrie. Die Produkte der Airlines werden einer strengen Bewertung durch Fokusgruppen unterzogen. Diese setzen sich aus erfahrenen Reisenden zusammen, die die Bedürfnisse der Passagiere in Bezug auf Funktionalität, Design, Komfort und Nachhaltigkeit analysieren. Die Preise unterstreichen das kontinuierliche Engagement von Air Astana für hohe Standards und den Fokus auf kundenorientierten Service.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com/ger-de.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 60 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).