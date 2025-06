Air Astana wird ausgezeichnet

Air Astana A320neo Flugzeuge (Foto: Air Astana)

Air Astana Group räumt zum wiederholten Mal bei den Skytrax Awards ab und wird zur führenden Fluggesellschaft in Zentralasien und der Kaukasusregion gekürt.

Die Air Astana Group, die führende Airline-Gruppe in Zentralasien und der Kaukasusregion, hat einmal mehr ihren Erfolg unter Beweis gestellt und bei der Verleihung der renommierten Skytrax World Airline Awards 2025 am 17. Juni 2025 im Rahmen der Paris Air Show wichtige Auszeichnungen erhalten.

Die Full-Service-Fluggesellschaft Air Astana wurde zum vierzehnten Mal in Folge als „Beste Airline in Central Asia & CIS“ ausgezeichnet. Zudem erhielt die Airline zum neunten Mal den Award als „Best Staff Service in Central Asia & CIS“. Auch FlyArystan, der Low-Cost-Carrier der Gruppe, konnte seine führende Position in der Region erneut behaupten und wurde bereits zum dritten Mal in Folge als „Best Low-Cost Airline in Central Asia & CIS“ gewürdigt.

Die World Airline Awards gelten als die Oscars der Luftfahrtbranche und werden seit 1999 von der internationalen Organisation Skytrax verliehen. Grundlage für die Preisvergabe ist eine weltweite Online-Befragung von Fluggästen, die zwischen September 2024 und Mai 2025 stattfand. Dabei bewerteten Passagiere aus über 100 Ländern die Qualität von mehr als 350 Fluggesellschaften.

„Wir sind stolz darauf, dass unser unermüdlicher Einsatz für höchste Servicequalität erneut internationale Anerkennung findet,“ erklärte Peter Foster, CEO der Air Astana Group. „Diese Auszeichnungen sind das Ergebnis eines großartigen Teams bei Air Astana und FlyArystan und spiegeln unser kontinuierliches Engagement für Sicherheit, Service und operative Exzellenz wider.“

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 60 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).