Air Astana Group baut Airbus-Flotte aus

Air Astana A320neo Flugzeuge (Foto: Air Astana)

Die Air Astana Group setzt ihr Flottenwachstum fort. Die kasachische Airline-Gruppe, bestehend aus Air Astana und dem Low-Cost-Carrier FlyArystan, hat jetzt einen weiteren Airbus A320neo in Betrieb genommen.

Damit sind 50 der insgesamt 56 Flugzeuge in der Flotte aus der Airbus-Familie. Der Airbus A320neo bietet Platz für 16 Passagiere in der Business Class und 132 in der Economy Class. Zwei weitere Airbus-Maschinen werden noch vor dem Jahresende erwartet.

Peter Foster, CEO der Air Astana Group, betont: „Die Air Astana Group steckt mitten in einer aufregenden neuen Entwicklungsphase mit steigenden Passagierzahlen sowohl auf internationalen als auch nationalen Strecken. Entsprechend zügig erweitern wir unsere Flotte in den kommenden Jahren. Die Modelle der A320-Familie haben sich im Einsatz für Air Astana und FlyArystan bewährt.“

Die Gesamtflotte der Air Astana Group expandiert schneller als erwartet: von 49 Flugzeugen am Ende des Jahres 2023 auf aktuell 56. Bis 2028 soll sie auf 80 Maschinen, überwiegend vom Typ Airbus, anwachsen und dadurch das Streckennetz konsequent ausgebaut werden. Die neuen Airbus-Flugzeuge unterstützen diese Entwicklung mit ihrer fortschrittlichen Technologie, die Emissionen und Kraftstoffverbrauch reduziert sowie die Reichweite erhöht und den Lärm verringert. Damit bilden sie einen wichtigen Pfeiler im Engagement der Gruppe für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz im Luftverkehr.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 56 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).