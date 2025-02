Air Astana tritt CO2 Connect bei

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Als erste Fluggesellschaft Zentralasiens und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten ist Air Astana der Nachhaltigkeitsinitiative CO2 Connect des internationalen Luftfahrtverbandes IATA beigetreten.

Damit stellt die kasachische Fluggesellschaft ab sofort streckenbezogene Daten für den Emissionsrechner der IATA zur Verfügung. Rund 50 Fluggesellschaften nehmen an CO2 Connect teil, um den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid möglichst exakt zu berechnen, was für das Erreichen des Ziels von Netto-Null-Emissionen im Luftverkehr bis 2050 eine wichtige Grundlage darstellt.

„Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels ist die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten entscheidend für die Zukunft der Luftfahrt“, betonte der CEO von Air Astana, Peter Foster. „Wir freuen uns darauf, als Teil von CO2 Connect gemeinsam mit anderen Fluggesellschaften aus aller Welt dieses wichtige Thema und damit die ökologische Weiterentwicklung des Fliegens voranzutreiben.“

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 58 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).