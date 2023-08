Indien will weitere C-130J Hercules Transporter

Indien hat in den USA weitere sechs C-130J Hercules Kampfzonentransporter angefragt, dies geht aus einer Information an den Kongress hervor.

Indien hat 2008 bei Lockheed Martin sechs C-130J Hercules Transporter gekauft, den letzten dieses Loses wird im Oktober 2011 an Indiens Luftwaffe ausgeliefert. Indien möchte jetzt weitere sechs dieser bewährten Transporter kaufen, falls der Auftrag durch die USA bewilligt wird, würde Lockheed als Hauptauftragnehmer mit einer weiteren Bestellung im Wert von rund 1,2 Milliarden US Dollar aus Indien betraut. Der Hercules Transporter steht seit 1956 in der Serienproduktion.