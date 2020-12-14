Nur wenige Passagiere in Wien

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Im November 2020 lag das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe mit 222.554 Reisenden um 92,3% unter den Zahlen vom November 2019.

Der Standort Flughafen Wien verzeichnete einen Rückgang um 92,4% auf 181.115 Reisende. Kumuliert von Jänner bis November 2020 ging das Passagieraufkommen am Standort Flughafen Wien um 74,0% auf 7.586.101 Reisende zurück.

November 2020 am Standort Flughafen Wien: Minus 92,4% bei Passagieren

Am Standort Flughafen Wien sank das Passagieraufkommen im November 2020 um 92,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 181.115 Reisende. Die Zahl der Lokalpassagiere nahm um 92,6% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 92,2% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im November 2020 ein Minus von 79,4%. Beim Frachtaufkommen gab es ein Minus von 21,8% im Vergleich zum November des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im November 2020 um 91,9%, nach Osteuropa um 92,2%. Das Passagieraufkommen nach Nordamerika ging um 93,6% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 92,8%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 91,8%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten ging im November 2020 um 98,2% zurück.

Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im November 2020 um 91,9% zurück und der Flughafen Kosice verzeichnete einen Passagierrückgang um 93,3%.