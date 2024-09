Mit Airbus A321LR von Almaty nach London

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Ein zusätzlicher Flugzeugtank macht’s möglich: Air Astana fliegt mit einem Airbus A321LR neu nonstop von Almaty nach London.

Die kasachische Air Astana setzt auf mehr Effizienz bei Langstreckenflügen und arbeitet hierfür eng mit dem Flugzeughersteller Airbus zusammen. Durch den Einbau eines zusätzlichen Treibstofftanks in Maschinen vom Typ Airbus A321LR erhalten diese eine deutlich größere Reichweite und können für Air Astana Langstreckenflüge übernehmen, ohne technische Zwischenstopps zum Nachtanken einlegen zu müssen.

Mit einem so umgerüsteten Airbus A321LR nimmt Air Astana ab 4. Oktober 2024 die Flüge zwischen der kasachischen Wirtschaftsmetropole Almaty und London wieder auf. Bereits ab März 2022 hatte die Fluglinie diese Verbindung bedient, allerdings mussten die Flüge jeweils in Aktau zwischenlanden. Dieser Stopp entfällt nun, so dass die Maschine 90 Minuten schneller ihr Ziel erreicht. Die Flugzeit beläuft sich damit auf 9:35 Stunden – einer der weltweit längsten Linienflüge eines Narrowbody-Jets.

Die Modernisierung der Flotte ist ein entscheidender Faktor der Langfriststrategie von Air Astana für höhere operative Effizienz. Diese umfasst alle relevanten technischen und Sicherheitsaspekte. So sollen gerade auf der Langstrecke die Rahmenbedingungen für die Passagiere entscheidend verbessert und gleichzeitig die Performance der Fluglinie nachhaltig optimiert werden.

Mehr Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 56 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).