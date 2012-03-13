Kasachstan kauft bei Airbus Military C295

Kasachstan hat sich zum Kauf von Militärtransportern von Airbus Military entschieden und zwei C295 bestellt.

Der mittelschwere C295 Transporter wurde aus dem CASA CN-235M weiterentwickelt und kann eine Nutzlast von 9,7 Tonnen über eine Entfernung von 1400 Kilometer transportieren. Der C295 wird durch zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turbopropeller Triebwerke angetrieben und kann für unterschiedlichste Transportaufgaben eingesetzt werden. Kasachstan wird die beiden Maschinen 2013 übernehmen können. Neben diesem Festauftrag hat das Land auch eine Grundsatzvereinbarung für den Kauf von sechs weiteren C295 unterzeichnet. Die Airbus Military C295 Transporter werden im Werk San Pablo in der Nähe von Sevilla gebaut.