Tschechiens C-295M Einsatzbereit

Die Luftwaffe der Tschechoslowakei hat im April 2009 bei Airbus Military vier CASA C-295M bestellt, die jetzt einsatzbereit gemeldet wurden.

Am 22. Dezember 2010 wurden die vier Transportmaschinen auf dem Stützpunkt Prague-Kbely feierlich militärisch operationsfähig gemeldet. Tschechiens Luftwaffe wird mit diesen Transportmaschinen von Airbus Military die alternden Antonov An-26 Turboprop Transporter ersetzen. Die Maschinen werden von dem 242. Transporter Geschwader betrieben und hauptsächlich für ISAF Transportaufgaben in Afghanistan eingesetzt. Tschechiens Luftwaffe will die Flugzeuge mindestens dreissig Jahre im Einsatz behalten.