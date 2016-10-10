Cessna Citation Longitude abgehoben

Cessna Citation Longitude First Flight (Foto: Cessna)

Am 8. Oktober 2016 absolvierte die Citation Longitude in Wichita, Kansas auf dem Werksflugplatz von Cessna den erfolgreichen Jungfernflug.

Der erste Flug dauerte laut Cessna zwei Stunden und zwei Minuten. Am Steuer saßen die beiden Testpiloten Ed Wenninger und Stuart Rogerson. Die Testpiloten waren mit dem Flugverhalten der Citation Latitude zufrieden, im Vordergrund stand die Überprüfung der Flugstabilität und der grundlegenden Funktionen eines Flugzeuges.

Die Citation Longitude wurde an der EBACE 2012 lanciert, es handelt sich dabei um eine gestreckte Weiterentwicklung der Latitude. Die Longitude kann mit vier Passagieren und einer Geschwindigkeit von Mach 0,82 eine Nonstop Strecke von 3.500 Nautischen Meilen (6.482 km) überbrücken. Die Citation Longitude kostet rund 23.9 Millionen US Dollar.

Cessna strebt die Zulassung für die neue Citation Longitude im dritten oder vierten Quartal 2017 an, die ersten Kundenmaschinen sollen dann unmittelbar nach der Zulassung ausgeliefert werden.