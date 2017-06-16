Erste Serien Longitude feiert Rollout

Cessna Citation Longitude erste Maschine aus Serienfertigung (Foto: Cessna)

Am 13. Juni 2017 hat Cessna die erste Citation Longitude aus der Serienfertigung vorgestellt, diese Longitude wird ab Sommer als Demo Flugzeug eingesetzt.

Bei der Cessna Citation Longitude handelt es sich um einen neuen Midsize Business Jet, der an der EBACE 2012 angekündigt wurde und am 8. Oktober 2016 seinen Jungfernflug absolvierte. Momentan befinden sich vier Testflugzeuge in der Flugerprobung, ein fünftes soll im Sommer zur Flotte stoßen. Inzwischen haben die vier Prototypen mehr als 550 Flugstunden absolviert. Cessna erwartet die US-amerikanische FAA Zulassung noch in diesem Jahr.

Cessna Citation Longitude zweiter Prototyp (Foto: Cessna)

„Die Citation Longitude setzt neue Maßstäbe im Super-Midsize Segment, nicht nur durch das Flugzeugdesign und der Flugleistungen, sondern auch mit der Art wie wir sie bauen“, sagt Ron Draper, Vizepräsident Produktionslogistik bei Cessna. „Wir führen einige neue und innovative Fertigungstechniken ein, so können die Prozesse vereinfacht und Bauteile eingespart werden, schließlich erhöht sich die Qualität und die Wartbarkeit des Flugzeuges“, führte Ron Draper weiter aus.

Cessna Citation Longitude (Foto: Cessna)

Cessna ist bestrebt viele Baugruppen aus einem Stück zu fertigen und nicht wie bis anhin aus vielen Einzelteilen zusammenzubauen. Diese Fertigungsmethode verbessert die Toleranzen, führt zu einer höheren Qualität und vereinfacht die Endfertigung. Auch die Wartung kann durch diese neuen Produktionsmethoden effizienter werden.

Cessna Citation Longitude an der EBACE 2017 (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Citation Longitude ist eine gestreckte Weiterentwicklung der Citation Latitude. Die Citation Longitude kann mit vier Passagieren und einer Geschwindigkeit von Mach 0,82 eine Nonstop Strecke von 3.500 Nautischen Meilen (6.482 km) überbrücken, die maximal zugelassene Reiseflughöhe gibt Cessna mit 45.000 Fuß (13.716) an. Die Citation Longitude kann bis zu 12 Passagiere aufnehmen und kostet rund 23.9 Millionen US Dollar.