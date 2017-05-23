GlobeAir kauft weitere Citation Mustang

Cessna Citation Mustang (Foto: Cessna)

GlobeAir hat an der diesjährigen EBACE den Kauf von zwei weiteren Cessna Citation Mustang bekanntgegeben.

GlobeAir ist einer der grössten Bedarfsanbieter für Taxiflüge mit Very Light Jets in Europa. Die Gesellschaft hat an der EBACE 2017 den Kauf von zwei weiteren Cessna Citation Mustang verkündet und baut die Flotte damit auf insgesamt sechzehn Mustang Kleinjets aus. GlobeAir wurde 2007 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Österreich.

GlobaAir hat im ersten Quartal 2017 insgesamt 582 Charterflüge mit einer durchschnittlichen Flugzeit von 1 Sunde und 20 Minuten absolviert, das entspricht einem Wachstum von 31 Prozent. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte GlobeAir einen Umsatz von 21,3 Millionen Euro, 19,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

GlobeAir betreibt ihre Cessna Citation Mustang ab den Hauptstandorten in Frankreich, Grossbritannien und der Schweiz.

GlobeAir Flüge aus den wichtigsten drei Märkten