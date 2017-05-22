Citation Longitude erstmals zu Gast an der EBACE

Cessna Citation Longitude at EBACE 2017 (Foto: Hobby Verlag AG)

Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc.-Gruppe (NYSE: TXT), zeigt seinen neu entwickelten Super-Midsize-Jet Cessna Citation Longitude erstmals in Europa.

Auf der aktuell in Genf stattfindenden European Aviation Convention and Exhibition (EBACE) wird das vierte Flugzeug des Testprogramms ausgestellt. Es handelt sich um das erste fliegende Testflugzeug der Reihe, dessen Innenraum vollständig ausgestaltet ist. Das Flugzeug wird verwendet, um Systeme zu testen, welche die ganzheitliche Passagiererfahrung sowie Technologien in der Kabine betreffen.

Cessna Citation Longitude an der EBACE 2017 (Foto: Hobby Verlag AG)

Rob Scholl, Senior Vice President, Sales and Marketing, Textron Aviation: „Wir sind zuversichtlich, dass die Citation Longitude mit ihrem unglaublichen Komfort, niedrigen Betriebskosten, langen Wartungsintervallen und der Kombination aus Geschwindigkeit und Reichweite einen neuen Standard in der Geschäftsfliegerei setzen wird. Unsere Testpiloten haben während des Flugtestprogramms berichtet, dass die Longitude der bislang am Besten zu fliegende Citation-Jet ist. Mit dem vollständig eingerichteten Interieur des Testflugzeugs können wir nun das in seiner Klasse führende und besonders leise Kabinenerlebnis vorstellen.“

Cessna Citation Longitude First Flight (Foto: Cessna)

Mit bislang vier fliegenden Flugzeugen des Longitude-Testprogramms hat das Unternehmen in den vergangenen acht Monaten verschiedene Systeme und Technologien getestet, darunter die Avionik, Stabilität, Handhabung und Kabinentechnologien. Das Programmteam hat zudem zahlreiche wichtige Entwicklungen und Zertifizierungstests umgesetzt. So wurde unter anderem die Traglastgrenze getestet, welche festlegt, welcher maximalen Kraft das Rumpfwerk und die Flügel ausgesetzt werden können. Des Weiteren wurden im McKinley Climatic Laboratory der U.S. Air Force auf der Eglin Air Force Base in Florida extreme klimatische Umgebungen und Umwelteinflüsse getestet.

Die erste Longitude flog im Oktober 2016. Bislang wurden im Testprogramm mehr als 230 Flugeinsätze mit mehr als insgesamt 450 Flugstunden getestet. Das Programm wird im kommenden Sommer um ein fünftes und abschließendes Testflugzeug ergänzt, worin die Entschlossenheit und das Bekenntnis des Unternehmens, das erste Flugzeug in die Hände der Kunden zu übergeben, deutlich wird. Textron Aviation rechnet damit, die Zertifizierung der Federal Aviation Administration (FAA) Ende 2017 zu erreichen, gefolgt von der Zertifizierung der European Aviation Safety Agency (EASA) im kommenden Jahr 2018.

„Die Hingabe unseres Teams sowie der frühe Erfolg unseres Entwicklungsprogramms zeigen, dass wir den Markt für Super-Midsize-Jets nicht unbedacht betreten. Das Design der Longitude wurde auf der Basis von Kundenfeedbacks weltweit gestaltet, sodass wir begeistert sind, dieses besondere Flugzeug unseren europäischen Kunden präsentieren zu können. Sie werden von dem branchenführenden Komfort und den Leistungsfähigkeiten, um sie mit wichtigen Destinationen in der Region verbinden zu können, profitieren“, ergänzt Rob Scholl.

Über die Citation Longitude

Mit einer Reichweite von 6.482 Kilometern (3.500 nautischen Meilen) und einer maximalen Treibstoff-Nutzlast von 726 Kilogramm (1.600 Pfund) ist die Longitude bereit für den europäischen Markt, indem sie Städtepaare wie beispielsweise London und Dubai, Paris und Boston oder Genf und Neu-Delhi verbindet.

Das Flugzeug ist darauf ausgerichtet, die Passagiererfahrung in seiner Klasse anzuheben, indem es über die leiseste Kabine, die niedrigste Kabinenhöhe (1,814 Meter), erweiterter Standardausstattung und ein komfortables und maßgeschneidertes Interieur mit einer anspruchsvollen Passform und Vollendung verfügt. Mit Sitzgelegenheiten für bis zu 12 Passagiere, darunter ein optionaler Jump-Seat für die Crew, bietet die Longitude eine Kabine mit Stehhöhe auf ebenem Boden. Eine standardmäßige Double-Club-Sitzkonfiguration ermöglicht die meiste Beinfreiheit in der Klasse der Super-Midsize-Businessjets. Die vollständig ausziehbaren Sitze wurden hauseigen designt und angefertigt. Der begehbare Gepäckraum ist während des Fluges voll zugänglich und in seiner Klasse branchenführend.

15 große Fenster ermöglichen in der Kabine viel natürliches Licht sowie eine optimale Aussicht. Eine große, vordere Bordküche bietet die Möglichkeit einer Vielzahl an Bedürfnissen der Passagiere zu entsprechen. Modernste Kabinentechnologie ermöglicht Passagieren ihre Umgebung und das Unterhaltungsangebot auf jeder Art von mobilem Endgerät zu steuern. Das standardmäßige Highspeed-Internet stellt höchste Produktivität während des Flugs sicher.

Das von Grund auf klare Design der Longitude vereint die neuesten Technologien über das gesamte Flugzeug hinweg und bedeutet für die Kunden den Vorteil niedrigster Betriebskosten innerhalb dieser Klasse. Der Jet zeichnet sich durch die neue Version des Garmin G5000-Flugdecks aus und wird von mit FADEC ausgestatteten Honeywell HTF7700L Turbofan-Triebwerken und voll integrierter automatischer Schubreglung angetrieben. Mit einem optionalen Head-Up-Display und verbesserter Sicht ermöglicht die Longitude ein konzentriertes Arbeiten im Flugzeug. Das geräumige Cockpit ist einfach zugänglich und bietet ein ergonomisches Design, das voll auf den Komfort der Crew und Effizienz ausgerichtet ist.

Kein anderer Super-Midsize-Businessjet bietet eine größere Reichweite, Nutzlast oder eine höhere Reisegeschwindigkeit bei gleichzeitig niedrigeren Betriebskosten. Mit Wartungsintervallen von 800 Stunden oder 18 Monaten verfügt die Longitude über die längsten in ihrer Klasse, wodurch sie dort zum kosteneffizientesten Businessjet wird.

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