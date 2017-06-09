Cessna liefert 2000sten Citation CJ aus

Cessna liefert 2000ste Citation CJ aus (Foto: Cessna)

Cessna konnte kürzlich den 2000sten Citation CJ Business Jet ausliefern.

Bei dem Jubiläumsflugzeug handelt es sich um eine Cessna Citation CJ3+, die an den Langzeitkunden Marc Dulude übergeben wurde. Die Übergabefeier fand an dem Hauptsitz von Textron Aviation in Wichita statt. Die Cessna Citation Familie verkaufte sich bei den Business Jets am besten, die Kleinjet Familie wurde Ende der 1960er Jahre mit dem Fanjet 500 lanciert und ständig weiterentwickelt. Vor 45 Jahren konnte Cessna die erste Citation 500 übergeben. Die erste Cessna 525 Citation CJ1 wurde 1993 ausgeliefert. Zu der Familie gehören momentan die Citation M2, Citation CJ3+ und Citation CJ4, die Citation CJ2+ wird nicht mehr gebaut. Alle diese Modelle sind für den Betrieb durch einen Piloten zugelassen und eignen sich sowohl als Privatflugzeuge als auch für den Geschäftsreiseverkehr.

Cessna Citation CJ3+ (Foto: Cessna)

Die Cessna Citation CJ3+ ist für bis zu neun Passagiere ausgelegt und wird von zwei leistungsfähigen FJ44-3A Triebwerken angetrieben. Bei der Avionik hat Cessna ein Garmin G3000 eingebaut, das alle Pilotenwünsche optimal erfüllt. Die Garmin 3000 Avionik umfasst drei zentrale Bildschirme und ein modernes Flugführungssystem. Bei den Kommunikationseinrichtungen lässt die hoch integrierte Avionik keine Wünsche offen und ist auch für die Zukunft bestens gerüstet. Für die Bedienung der Avionik stehen zwei Touchscreen Eingabeeinheiten zur Verfügung. Auch eine schnelle Internetanbindung steht den Fluggästen zur Verfügung.

Cessna Citation CJ3+ (Foto: Cessna)

Der CJ3+ kann bis zu 416 Knoten (770 km/h) schnell fliegen, die maximale Reiseflughöhe beträgt 45.000 Fuß (13.716 Meter), diese kann der Jet bei seinem maximalen Startgewicht von 6.300 Kilogramm in 27 Minuten erreichen. Mit vier Passagieren kann der CJ3+ Nonstop Entfernungen von 1.802 Nautischen Meilen (3.337 km) überwinden. Die Überführungsreichweite gibt Cessna mit 2.040 Nautischen Meilen (3.778 km) an.