Erster C-130J Super Hercules für Neuseeland

C-130J Super Hercules für Neuseeland (Foto: Lockheed Martin)

Lockheed Martin hat den ersten C-130J Super Hercules Transporter and die neuseeländischen Luftstreitkräfte übergeben, vier weitere werden folgen.

Neuseeland hat im Jahr 2020 fünf C-130J Super Hercules gekauft. Am 8. August 2024 konnten die neuseeländischen Luftstreitkräfte im Lockheed Martin Werk in Marietta, Georgia ihren ersten C-130J Super Hercules feierlich entgegennehmen. Mit der Übergabe des ersten Exemplars hat laut Lockheed Martin in Neuseeland eine neue Ära für den militärischen Lufttransport begonnen. Mit den modernen C-130J Super Hercules wird Neuseeland ihre älteren C-130H ersetzen.

Die C-130J Super Hercules werden von Besatzungen der 40sten Squadron auf der RNZAF Base in Auckland betrieben. Die ausgelieferte C-130J stellt eine der fortschrittlichsten Konfigurationen der Super Hercules dar, die jemals gebaut wurde. Die neue Flotte wird nach Angaben der RNZAF die Fähigkeit Neuseelands verbessern, humanitäre Missionen, Katastrophenhilfe und Militäroperationen im gesamten Indopazifikraum und auf der ganzen Welt zu unterstützen.