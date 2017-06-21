Paris Air Show 2017 mit vielen Neuheiten

Airbus A380 Paris Air Show 2015 (Foto: YouTube)

Die Paris Air Show am Flughafen von Paris Le Bourget ist nach wie vor die mit Abstand bedeutendste Messe für die weltweite Luft- und Raumfahrtindustrie.

Eine ganze Reihe von Flugzeugen haben an der in dieser Woche stattfindenden Paris Air Show 2017 ihren ersten grossen Auftritt in der Öffentlichkeit: Dazu zählen der brasilianische Transporter KC-390, die Embraer E195-E2, die Boeing 737-9 MAX, Boeing 787-10, die zivile Hercules-Version LM-100J, der Mitsubishi MRJ90, der Airbus A321neo, der türkische Tuboprop-Trainer Hürkus oder die Antonov An-132D.

Viel beachtet war auch die erste öffentliche Flugvorführung der F-35A Lightning II der US Air Force. Im nächsten SkyNews.ch berichten wir in einer grossen Reportage über die Neuigkeiten aus Paris und zeigen die Flugzeuge, die für Aufsehen sorgten.

SkyNews.ch