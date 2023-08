Brasilien will neue Kampfflugzeuge kaufen

2005 hat Brasilien die Ausschreibung für neue Jagdflugzeuge aus Kostengründen sistiert, nun kann erneut geboten werden.

Brasilien will 120 neue Mehrzweckkampfflugzeuge beschaffen. Die Maschinen müssten zwischen 2014 und 2020 an das südamerikanische Land geliefert werden. Die Regierung strebt bei dem Handel Kompensationsgeschäfte zu 100 Prozent an. Bieten dürfen Boeing (F/A-18E/F), Dassault (Rafale), EADS (Eurofighter), Saab (Gripen) und Suchoi (Su-35).