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Boeing offeriert an Brasilien

17.08.2008 RK
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Boeing will die F/A-18E/F Super Hornet an die brasilianische Luftwaffe verkaufen und reichte einen Offertenvorschlag ein.

Im Rahmen der brasilianischen Jagdflugzeugausschreibung F-X2 für bis zu 120 neue Kampfflugzeuge fragte die Luftwaffe Brasiliens am 12. Juni Boeing für einen ersten Angebotsvorschlag an. Boeing schlägt nun die F/A-18E/F aus Block II vor. Diese Flugzeuge werden bereits in der US Navy eingesetzt und momentan wird ein Baulos für Australien gefertigt. Boeing hat das Kampfflugzeug von McDonnell Douglas bereits 360-mal an die amerikanischen Seestreitkräfte geliefert. Die Royal Australian Air Force hat 24 dieser modernen Mehrzweckkampfflugzeuge bestellt.
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