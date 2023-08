Starkes Interesse an Gripen

An der Luftfahrtmesse in Farnborough wird der Saab Gripen wieder grosses internationales Interesse auf sich ziehen.

Das schwedische Jagdflugzeug der vierten Generation wird bereits in fünf Luftstreitkräften eingesetzt und erfreut sich weiterer Interessenten. In der Schweiz kann der kampfstarke Schweden gegen den Eurofighter und den Rafale antreten und in Indien steht das einmotorige Jagdflugzeug von Saab im Rennen gegen die ganze Weltelite der Kampfflugzeugindustrie. Interesse haben die Luftwaffen aus Norwegen, Dänemark, Kroatien, Bulgarien, Brasilien und Holland. Das wendige und kampfstarke Jagdflugzeug Leichtgewicht hat gute Chancen die eine oder andere Ausschreibung für sich zu gewinnen.