Armasuisse stellt ersten Kandidaten vor

Auf dem Militärflugplatz Emmen stellte heute Armasuisse den Saab JAS 39 Gripen aus Schweden vor.

Zur Auswahl stehen neben dem einmotorigen Gripen, die zweimotorigen Muster Eurofighter Typhoon und der Dassault Rafale.

Für uns von FliegerWeb war dieser Anlass von Armasuisse interessant und sehr informativ. Sind wir gespannt, wer von den drei Wettbewerbern der Beste ist.

Kurzbeschreibung der Gripen (A Modell) www.fliegerweb.com/index.php

Im Rahmen eines Teilersatzes der Northrop F-5E Tiger II Kampfflugzeuge ist die Schweizer Luftwaffe auf der Suche nach einem zukünftigen Mehrzweckkampfflugzeug, das alle Belange unserer Luftwaffe am besten erfüllt. Anlässlich des heutigen Pressetermins stellten die Verantwortlichen von Armasuisse und wichtige Repräsentanten von Saab Aircraft AB den Alleskönner aus Schweden vor.

Über den Saab JAS 39 Gripen