Schwedische Gripen Piloten mit NVGs

In Schweden können sich die Saab JAS-39 Gripen Piloten an neuen Nachtsichtbrillen erfreuen.

Über den Saab Gripen

Diese neue Errungenschaft macht die schwedischen Saab JAS-39 Gripen noch wirksamer als sie bereits sind. Mit den Nachtsichtbrillen haben die schwedischen Einsatzpiloten ein neues Werkzeug zur Hand, das den Gripen bei Erdkampf und Abfangeinsätzen in der Nacht sehr effizient agieren lässt. Die Schweden müssen in ihren langen Winternächten zu jeder Zeit effektiv operieren können, sicherheitstechnisch und in der Angriffsfähigkeit wird mit den Nachtsichtsystemen eine grosse Lücke geschlossen. Die Piloten sind in der Lage ihre Kampfflugzeuge auch in den dunkelsten skandinavischen Winternächten effizient als Angriffsflugzeuge und Abfangjäger einzusetzen. Mit den neuen Night Vision Goggles (NVGs) können in der Nacht bei Abfangeinsätzen feindliche Maschinen viel früher entdeckt und bekämpft werden als am Tag. Ich persönlich kenne die tief dunklen Nächte in Nordschweden und kann mir lebhaft vorstellen, dass die neuen NVGs eine wirkungsvolle Kampfwertsteigerung für die äusserst moderne Gripens darstellen.