Saab offeriert Gripen an Norwegen

Schweden möchte zusammen mit Saab 48 modernste Gripen an Norwegen verkaufen. Neben den 48 Flugzeugen steht ein Technologietransfer und eine vernünftige Aufgabenteilung im Vordergrund.

Die JAS 39 Gripen der neusten Generation würden ab 2016 an die norwegische Luftwaffe geliefert. Schweden würde die gleiche Version beschaffen, damit Saab die Entwicklungs- und Produktionskosten kalkulatorisch möglichst tief halten kann. Falls Norwegen die Offerte annehmen wird, werden die beiden Länder zusammen mit Saab in Kaufverhandlungen treten. Bei dem offerierten Saab Gripen handelt es sich um ein Mehrzweckkampfflugzeug der nächsten Generation, an dem Saab und die Partnerunternehmungen momentan arbeiten.