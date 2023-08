Saab bietet auch in Holland

In Holland steht der Ersatz für 85 ältere F-16 an. Saab bietet den JAS 39 Gripen NG an.

Die Holländer sind an dem F-35 Programm beteiligt. Dieser modernste Fighter sollte ursprünglich die F-16 ablösen. Die Luftwaffe Hollands hat nun den Wettbewerb, um das zukünftige Jagdflugzeug neu ausgeschrieben, weil niemand an eine pünktliche Verfügbarkeit der F-35 glaubt. Die Niederlande erwartet Offerten von Lockheed Martin für die neuste F-16, für den Eurofighter von EADS und die französische Rafale. Nun offeriert auch Saab seinen neusten JAS 39 Gripen NG als Komplettlösung für die Zukunft.