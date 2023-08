Boeing kann mehr Ospreys bauen

Boeing und Bell Helicopters werden fünf weitere CV-22 Opsrey Schwenkrotor Flugzeuge für die US Navy bauen.

Zu dem 10 Milliarden Vertrag über 167 Osprey Flugzeuge gesellten sich gestern fünf weitere Schwenkflügler für die US Navy. Dieser zusätzliche Auftrag über 358 Millionen US Dollar wird über den gleichen Milliarden Vertrag für die Maschinen der US Air Force und des US Marine Corps abgewickelt. Dieser Grossauftrag wird über die nächsten fünf Jahre erledigt.