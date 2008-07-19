American Airlines streicht 1.500 Stellen

American Airlines gab gestern die Kürzung von 1.500 Stellen bekannt, 1.300 davon im Wartungssektor, 200 auf Management- und Support-Teamebene.

Der genaue Zeitpunkt der Entlassungen ist noch unklar, ebenso welche Positionen oder Orte davon betroffen sein werden, so ein Sprecher der American Airlines. Die Fluggesellschaft beschäftigt insgesamt 17.000 Angestellte. Diese wurden bereits über mögliche Kündigungen informiert, die eine Reduktion der Kapazität und das beschlossene Grounding der A300 Flugzeuge nach sich ziehen könnte.