American Airlines streicht Jobs in der Kabine

Im Zuge einer weiteren Kapazitätsanpassung müssen bis Oktober 2009 bei American Airlines mehr als 900 Flight Attendants von Bord gehen.

American Airlines will bis Oktober beim Kabinenpersonal 921 Stellen einsparen, das entspricht etwa sechs Prozent der Belegschaft in der Kabine. Rund 450 Abgänge konnten über freiwillige Abgänge erreicht werden, die übrigen Kürzungen werden über Kündigungen vorgenommen. Im Juni ist American Airlines noch von 1200 Stellenstreichungen beim Kabinenpersonal ausgegangen. Die amerikanische Airline sieht sich in diesem Jahr gezwungen 7,5 Prozent ihrer Transportkapazität vom Markt zu nehmen, momentan beschäftigt neben dem anhaltenden Nachfragerückgang auch der volatile Treibstoffpreis.