Bell 222

Übersicht über die Bell 222

Der formschöne Helikopter Bell 222 dient in allen Teilen der Welt als vielseitiger Personen- und Frachttransporter. Der Bell 222 war Amerikas erster zweimotoriger Hubschrauber für die kommerziellen Märkte. Die moderne Technik des 1976 vorgestellten Helikopters ist besonders an den gepfeilten Rotorblattspitzen und einer Kunststoffaufhängung des Antriebs zu erkennen. Diese beiden konstruktiven Merkmale dienen vor allem der Lärmdämpfung. Die Reichweite des vielseitigen Fluggeräts beträgt 650 km, der Bell 222 kann neben den Piloten sechs bis acht Passagiere befördern. Neben der zivilen Nutzung als Passagierhubschrauber wird er intensiv als Rettungs- und Ambulanzhelikopter eingesetzt.

Bell B222 (Foto: Bell Helicopters)

Technische Daten Bell 222

Hersteller: Bell Hellicopter, Fort Worth, Texas, USA

Verwendung: Zweimotoriger Leichthubschrauber

Antrieb: Zwei Wellenturbinen Avco Lycoming LTS 101-650C-2

Leistung: je 694 Wellen-PS (510 kW)

Besatzung: 1-2 Piloten

Passagiere: sieben Passagiere

Erstflug: 13. August 1976