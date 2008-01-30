Bell 222
Übersicht über die Bell 222
Der formschöne Helikopter Bell 222 dient in allen Teilen der Welt als vielseitiger Personen- und Frachttransporter. Der Bell 222 war Amerikas erster zweimotoriger Hubschrauber für die kommerziellen Märkte. Die moderne Technik des 1976 vorgestellten Helikopters ist besonders an den gepfeilten Rotorblattspitzen und einer Kunststoffaufhängung des Antriebs zu erkennen. Diese beiden konstruktiven Merkmale dienen vor allem der Lärmdämpfung. Die Reichweite des vielseitigen Fluggeräts beträgt 650 km, der Bell 222 kann neben den Piloten sechs bis acht Passagiere befördern. Neben der zivilen Nutzung als Passagierhubschrauber wird er intensiv als Rettungs- und Ambulanzhelikopter eingesetzt.
Technische Daten Bell 222
Hersteller: Bell Hellicopter, Fort Worth, Texas, USA
Verwendung: Zweimotoriger Leichthubschrauber
Antrieb: Zwei Wellenturbinen Avco Lycoming LTS 101-650C-2
Leistung: je 694 Wellen-PS (510 kW)
Besatzung: 1-2 Piloten
Passagiere: sieben Passagiere
Erstflug: 13. August 1976
|Rotordurchmesser:
|12,8 m
|Heckrotordurchmesser:
|2,10 m
|Rumpflänge:
|12,85 m
|Höhe:
|3,66 m
|Leergewicht:
|2220 kg
|Maximales Startgewicht:
|3800 kg
|Maximale Marschgeschwindigkeit:
|278 km/h
|Reisegeschwindigkeit:
|250 km/h
|Dienstgipfelhöhe:
|4800 m
|Reichweite:
|700 km