In Brasilien sind nur noch drei dabei

In der Ausschreibung für das neue Kampfflugzeug für die brasilianische Luftwaffe sind von sechs Anbietern drei ausgeschieden.

Der Sukhoi Su-35, die F-16BR von Lockheed Martin und der Eurofighter Typhoon sind in der ersten Runde ausgeschieden. Die Brasilianer gaben keine Gründe für das frühzeitige Ausscheiden der drei Konkurrenten an. Im Rennen sind weiterhin der Saab Gripen NG, die F/A-18E/F Super Hornet von Boeing und der französische Rafale von Dassault. Brasilien will vorerst 36 neue Kampfflugzeuge für die Überwachung und Verteidigung seines grossen Landes beschaffen. Das südamerikanische Land strebt bei der Beschaffung auch einen Technologie Transfer an, dem die Schweden und Franzosen wohl am besten nachkommen könnten. Mit Frankreich machte Brasilien mit den Mirage Kampfflugzeugen bereits gute Erfahrungen.