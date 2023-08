Airbus Military erprobt an A330-MRTT modernes Betankungssystem

Airbus Military hat erstmals ihr neues Unterflügelbetankungssystem an dem A330-MRTT im Flug erprobt.

Bei dem Andockmanöver war eine spanische F/A-18 beteiligt. Erstmals wurde im Flug an das neue Unterflügelbetankungssystem Cobham 905E Kontaktübungen geflogen. Dieses Betankungsverfahren wird bereits bei den kanadischen und deutschen A310 MRTT Tankflugzeugen angewendet. Das System kann bis zu 1600 Liter Treibstoff pro Minute über einen 27,4 Meter langen Schlauch, der vom Cockpit aus über den Stabilisierungsschirm gesteuert wird, zu seinen fliegenden Kunden pumpen. In den nächsten Flugtests muss das System seine Tauglichkeit an verschiedenen Flugzeugen der spanischen, französischen und portugiesischen Luftwaffe unter Beweis stellen. Die Betankungstests haben zum Ziel den modernen Airbus Tanker militärisch Zuzulassen. Der A330-MRTT wurde bereits von Australien, Grossbritannien, Saudi Arabien und den Emiraten bestellt. Link: EADS