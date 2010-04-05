Fokker 50 von KLM gehen in Pension

KLM Cityhopper absolvierte am 27. März 2010 ihren letzten kommerziellen Flug mit dem bewährten Fokker 50.

Der letzte Fokker 50 Flug von KLM Cityhopper führte vom Flughafen London Heathrow nach Amsterdam Schiphol. Im Zuge der Flottenerneuerung mussten die Fokker 50 grösseren Maschinen vom Typ Embraer 190 Platz machen. KLM City Hopper operiert momentan mit Fokker 100, Fokker 70 und Embraer 190 Kurzstreckenjets. Mit dem Abgang des Fokker 50 beendet KLM Cityhopper ihre Turboprop Ära.