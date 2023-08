Azul kauft weitere Embraer Jets

Die neue Fluggesellschaft von JetBlue Gründer David Neelman kauft fünf weitere Embraer E195 Verkehrsflugzeuge.

Die noch junge Airline aus Brasilien unterstreicht mit dieser Bestellung ihre guten und starken Beziehungen zu Embraer. Azul Linhas Aéreas Brasileiras erhöht mit diesen fünf zusätzlichen E195 ihre Bestellungen bei dem brasilianischen Flugzeugbauer auf ein Total von 41 E-Jets. Der Auftrag wird durch Embraer mit einem Marktwert von 211 Millionen US Dollar beziffert. Die fünf neuen E195 werden auf Wunsch von Embraer noch im laufenden Jahr an Azul ausgehändigt. Die E195 sind bei Azul mit 118 Passagiersitzen in einer Einklassenkonfiguration ausgelegt.