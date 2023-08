Alitalia kauft Embraer E-Jets

Alitalia hat bei Embraer 20 E-Jets gekauft. In der Bestellung sind fünfzehn E-175 und fünf E-190 enthalten.

Die ersten Maschinen werden bereits im dritten Quartal an Alitalia geliefert, welche die Flugzeuge über eine Leasingfirma finanziert. Die E-175 sind in einer Einklassenkabine für 88 Passagiere ausgelegt und die E-190 werden für 100 Fluggäste eingerichtet. Mit den 20 Embraer Jets will Alitalia ihre kleineren Regionaljets auf dem Inland- und Europastreckennetz ersetzen.